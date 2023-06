In Midden-Delfland overwegend bewolkt vanochtend

Made in Westland Bij CH20 zorgen ze ervoor dat Westland optimaal kan presteren: ‘Ons schone water betekent blije tuinders’

Schoon water is op veel plekken van cruciaal belang, en dat is zeker in de glastuinbouw het geval. Vervuild water kan voor grote problemen zorgen in wateropslag- en irrigatiesystemen. CH2O is specialist in waterbehandelingsmiddelen die zorgen dat tuinders optimaal kunnen presteren. Wilfred Vijverberg: ,,Chemicaliën in combinatie met water klinkt misschien spannend, maar uiteindelijk is bijna alles wat we dagelijks gebruiken chemie.”