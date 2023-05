Klaar met paintball en escaperoom, boek dan een tocht met gids van Gidsengilde: ‘U vraagt, wij draaien’

Automobi­list reed met dik 100 kilometer per uur én meer dan tien drankjes op Darren (23) dood

De man die in januari in Den Haag de 23-jarige Darren doodreed, scheurde volgens justitie met ‘snelwegsnelheid’ over de Koningskade en had zeker tien alcoholische dranken op. Maar de bestuurster van de auto waarin Darren zat, beging zelf ook een fout.