Lekker weer in Midden-Delfland vandaag

18 woningen in nieuwbouw­pro­ject De Houve in de verkoop

Bouwgroep ABB is begonnen met de verkoop van de woningen van het nieuwbouwproject De Houve, in het hart van Maasland. Het zijn in totaal 18 woningen, waarvan er 12 verkocht worden en 6 in een later stadium verhuurd. Kopers kunnen via de website hun eigen droomhuis samenstellen.