Michel van Ruijven krijgt Midden-Delflandprijs

Wethouder Rombout zwaar onder vuur over hulp in huis voor kwetsbare Westlan­ders

De nieuwe coalitie is na de jongste gemeenteraadsverkiezingen nog geen jaar verder of de eerste extra raadsvergadering dient zich al aan. Wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig, sociaal domein) ligt zwaar onder vuur, ook bij zijn eigen partij, over vermindering van het aantal uren hulp in de huishouding voor kwetsbare Westlanders. Woensdagavond moet hij (weer) met de billen bloot en de grote vraag is of hij na afloop nog wethouder is. ,,Dit is zó’n pervers systeem.”