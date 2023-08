Motorrijder gewond bij ongeluk op A4

indebuurt.nl Op kamers in Delft: zo vind je een studenten­ka­mer

Zoek jij voor komend studiejaar een studentenkamer in Delft? Dat kan bijzonder lastig zijn: er is namelijk een groot woningtekort in onze stad. Veel kamers zijn snel weg en wat er wel beschikbaar is, is vaak ver boven (studenten)budget. Wat kun je doen om een kamer te vinden in Delft? Wij geven een aantal tips voor jouw zoektocht.