Na 139 jaar heeft Midden-Delfland weer een overtoom

twee minuten met Frank (60) had na dood van zijn moeder geen goede foto van haar, nu zorgt hij dat anderen dat wel krijgen

Toen zijn moeder overleed, kwam Frank Kanhai (60) erachter dat hij eigenlijk geen echte portretfoto met haar had. Om dat bij anderen te voorkomen, organiseert hij komende zondag op Moederdag een speciaal fotomoment in Event Plaza in Rijswijk. Iedereen is welkom. ,,Ook als je geen moeder meer hebt.’’