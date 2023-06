Raad van State oordeelt: ontsluitingsweg over druk fietspad mag er ondanks bezwaren toch komen

Politiek verbaasd over wegsturen moordver­dach­te Jamel door gemeente: ‘Hij ging terug samenle­ving in’

Dat de zwaar verwarde Jamel L. door de gemeente Den Haag de straat op werd gestuurd, zonder passende zorg, baart de Haagse politiek zorgen. De man die medewerkster Antoneta doodstak in de Albert Heijn meldde zich in de periode kort daarvoor meerdere keren bij gemeentelijke loketten, maar werd weggestuurd omdat hij agressief was. ,,Je stuurt iemand die al in de war is alleen maar terug de samenleving in.’’