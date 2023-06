Raad voorkomt ‘overvaltaktiek’ bij plannen asielzoekerscentrum in Midden-Delfland

Inwoners Mid­den-Delfland nog langer in onzeker­heid over komst asielzoe­kers

Op zijn vroegst in het najaar weten inwoners van Midden-Delfland of zij een grootschalig opvangcentrum voor vluchtelingen in hun buurt krijgen. In de groene buffergemeente moet een woonplek voor 225 vluchtelingen komen. Deze maand zou het gemeentebestuur een voorkeursplek bekendmaken, maar die beslissing is opnieuw met enkele maanden uitgesteld.