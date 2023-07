indebuurt.nl Wie is toch dat meisje op die sticker die overal in Den Haag opduikt?

Al een tijdje zien wij bij onze wandelingetjes door de stad stickers hangen met het gezicht van een blond meisje er op. De eerste keer dachten we gewoon dat iemand de foto was verloren en dat de eerlijke vinder ‘m op had geplakt zodat deze makkelijker terug te vinden was. Maar het blijkt toch anders te zitten…