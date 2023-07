Stevige buien met een enkele keer onweer in Midden-Delfland vandaag

Harna­schpol­der in Den Hoorn nadrukke­lijk in beeld voor grootscha­lig centrum asielzoe­kers

Bedrijventerrein Harnaschpolder in Den Hoorn is nadrukkelijk in beeld voor de vestiging van een grootschalig asielzoekerscentrum. Dat melden politieke ingewijden in Midden-Delfland. Het oog is gevallen op een braakliggend stuk grond dat pal ten noorden ligt van woonwijk De Kreek. Op de plek zouden 225 asielzoekers gehuisvest moeten worden.