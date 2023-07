Stevige buien met fors onweer in Midden-Delfland vandaag

indebuurt.nl Werkzaamhe­den van toen: zo werd tram 1 naar de Tanthof aangelegd

Lijn 1 van Delft Tanthof naar Scheveningen Noorderstrand is de langste tramlijn van Nederland. Het nieuwste stuk van het traject tussen Station Delft en het Abtswoudsepark is in 1994 aan de lijn toegevoegd. Fotograaf Ton Kerklaan maakte voor de gemeente Delft foto’s van de aanleg van de nieuwe trambaan. Wij vonden deze foto’s bij het Stadsarchief en hebben de mooiste voor je op een rij gezet.