Stralend zonnig weer in Midden-Delfland vandaag

indebuurt.nl Mysterie: Dit is waarom Jantje champig­nons in zijn mandje heeft

In Den Haag daar woont een graaf, en zijn zoon heet Jantje… Iedereen kent dit bekende versje wel en langs de Hofvijver is dan ook een beeld van Jantje te vinden. Maar in het versje wordt niet gezongen wat Jantje in zijn mandje heeft. Wij zochten het uit.