Westland investeert bijna 100 miljoen euro in schoolge­bou­wen: ‘Een groot en veelomvat­tend plan’

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Westland groeit de komende twintig jaar met een kleine duizend. En dat terwijl er nu al noodlokalen moeten worden bijgebouwd om genoeg klassen voor alle leerlingen te hebben. Daarom gaat de gemeente Westland de komende acht jaar een kleine 100 miljoen euro investeren in nieuwe en bestaande schoolgebouwen.