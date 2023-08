Personal trainers van De Box moeten verkassen van bedrijven­ter­rein: ‘Dit lijkt op onzinnige handhaving’

Leon van Rijn en Lisa Franken zitten met hun personal trainingsstudio De Box nu twee jaar in een bedrijfspand aan de Jupiter in Poeldijk en hebben hun draai er inmiddels aardig gevonden. Toch dreigen ze binnenkort op straat te komen staan omdat hun bedrijf niet in het bestemmingsplan zou passen. Ze moeten voor 1 oktober hun biezen hebben gepakt, maar zijn niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven.