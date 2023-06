Vandaag helder weer in Midden-Delfland

Zestien appartemen­ten De Rentmees­ter niet verkocht maar verhuurd: ‘Er is heel veel vraag naar middenhuur’

Er is momenteel heel veel vraag naar huurwoningen in het middensegment en daarom hebben ontwikkelaar Samen Ontwikkelen Westland (SOW) en de gemeente Westland besloten om elf sociale en 5 bereikbare koopwoningen in het project De Rentmeester om te zetten tot huizen in voornamelijk de middenhuursector.