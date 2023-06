Vanmiddag en vanavond kans op bewolkte dag in Midden-Delfland

Mid­den-Delfland wil kerken combineren met maatschap­pe­lij­ke activitei­ten: ‘Gebouwen worden niet gesloopt’

In tegenstelling tot Westland staan er in Midden-Delfland geen kerkgebouwen op de nominatie om gesloopt te worden, maar de eigenaren van acht kerken in de gemeente gaan wel kijken of ze de gebouwen kunnen combineren met maatschappelijke activiteiten.