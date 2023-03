Vrouwen en mannen betrapt tijdens drugsproductie: ‘21.000 joints lagen al klaar om verkocht te worden’

Cash

,,Ondermijning is betonrot in de samenleving en komt helaas ook in Midden-Delfland voor”, zegt burgemeester Van Hemmen van Midden-Delfland. Hij is trots op het resultaat van de actie aan de Kleijweg in Den Hoorn. ,,Dankzij een intensieve samenwerking met de politie en andere partners hebben we de productie en handel in drugs een gevoelige tik gegeven.”