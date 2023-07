Wil je meedenken over de toekomst van Midden-Delfland? Dan kun je nu ambassadeur worden

gedane zaken Eerbetoon aan vermoorde Joodse onderne­mers uit Den Haag

Er zijn voor de oorlog veel meer Joodse ondernemers met een winkel in Den Haag geweest dan tot dusver aangenomen. Dat ontdekte Corien Glaudemans tijdens haar onderzoek in archieven van het NIOD. Na 1945 was er geen Joodse slager meer over.