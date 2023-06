Zeldzame kans om eens rond te kijken in de eendenkooi in Midden-Delfland

SV Den Hoorn ontsnapt, maar het moet beter: ‘Het leek wel of er iemand dood was’

SV Den Hoorn kroop in het eerste nacompetitieduel langs de rand van de afgrond, maar peurde in een zinderende slotfase (3-3) en een strafschoppenserie alsnog de winst eruit. Zo komt er voorlopig nog geen eind aan de hectische maanden bij de club. ,,Dit is een seizoen van uitersten, in alles.”