Zuid-Holland zoekt 2257 onderwijskrachten: één op acht klassen mogelijk zonder leraar

Volgend jaar aan het kerstdiner in Hotel Westerlee: ‘Dit is goed voor Westland’

Het heeft zo’n zes jaar geduurd, maar volgend jaar winter is het dan eindelijk zover: dan zitten de gasten van het nieuwe Hotel Westerlee aan de rand van bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk als alles volgens plan verloopt in het restaurant aan het kerstdiner. ,,Een mooi hotel dat goed is voor Westland.”