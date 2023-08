Roparun levert vier miljoen op voor mensen met kanker, FloraHol­land draagt 75.000 euro bij

De duizenden deelnemers, verdeeld over honderden teams, die tijdens Pinksteren deelnamen aan de jaarlijkse Roparun hebben bijna vier miljoen euro ingezameld. Het geld wordt gedurende het jaar uitgereikt aan verschillende goede doelen in Nederland, België en Frankrijk en is bestemd voor organisaties en projecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen. Het team van Royal FloraHolland haalde 75.000 euro binnen.