BSVV 3 uit verslagen door Damacota 2

Muziekvere­ni­gin­gen uit Nijeveen en Meppel nemen deel muziekles­sen van failliet Scala over

Euphonia en De Bazuin gaan in Nijeveen en Meppel muzieklessen aanbieden. De beide muziekverenigingen slaan de handen ineen en nemen een deel van de muzieklessen van het inmiddels failliete Scala in Meppel over.