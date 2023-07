Buien met regen, maar soms ook zon in Midden-Drenthe vandaag

Eén op de zeventien woningen in Mid­den-Dren­the aangemerkt als ener­gieslur­per

Midden-Drenthe geeft het goede voorbeeld in de energietransitie: 31,3% van de woningen heeft er een A- of B-label - meer dan het landelijk gemiddelde. 6,0% is met een E-, F- of G-label een erkende energieslurper, blijkt uit een analyse van Independer.