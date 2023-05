Donderdagavond tientallen voorstellingen door hele land na dodenherdenking

Minder discrimina­tie­mel­din­gen in Noorden na einde coronare­gels

Het aantal meldingen van discriminatie in Groningen, Friesland en Drenthe is in 2022 afgenomen ten opzichte van de meldingen in 2021. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland van de Discriminatie Meldpunten in Groningen, Drenthe en Friesland.