Heldere middag en avond in Midden-Drenthe

Molukkers vragen koning in Drenthe om ‘diepgaand onderzoek’ naar dekolonisa­tie Nederlands-In­dië

Een groep Molukkers heeft maandag een brief aan koning Willem-Alexander overhandigd waarin gevraagd wordt om ‘diepgaand onderzoek’ naar de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië, waarbij onder meer aandacht is voor de omgang met de Molukse bevolking. De overhandiging gebeurde bij het voormalige kamp Westerbork. Op dat terrein was vanaf 1951 Kamp Schattenberg gevestigd, een van de grootste Molukse woonoorden in Nederland. Duizenden Molukkers hebben hier tot de sluiting van Schattenberg in 1971 gewoond.