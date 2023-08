Hoeveelheid grote zonneparken in Drenthe inmiddels opgelopen tot vijftien

Jelle (18) uit Meppel wint als beste pizzabezor­ger van Nederland reis naar de ruimte

Jelle Bouman (18) uit Meppel kan het nog steeds niet geloven. Hij gaat naar de ruimte. De New York Pizzabezorger is gekozen als beste bezorger van het jaar. En die prijs is geen jaar lang gratis pizza, maar een heuse ruimtereis vanuit de Verenigde Staten.