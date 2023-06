Lekker weer in Midden-Drenthe vandaag

Mirthe Jaarsma uit Meppel wint voorlees­wed­strijd voor brugklas­sers

De 13-jarige Mirthe Jaarsma van middelbare school Greijdanus Meppel is Nederlands Brugklas Voorleeskampioen van 2023. Ze streed om deze titel met tien andere brugpiepers tijdens de landelijke finale Read2Me!, die zaterdag 3 juni werd gehouden in Podium Hoge Woerd in De Meern.