Regen- en hagelbuien, ook opklaringen in Midden-Drenthe vandaag

Wat is er gebeurd in centrum van Meppel? Buurt staat voor raadsel na vondst overleden persoon in woning

De Woldstraat in Meppel staat voor een raadsel. Wat is er gebeurd in het normaal zo rustige straatje, aan de rand van het centrum? In een woning werd gisteravond een overleden persoon aangetroffen: ,,Vreselijk, echt vreselijk.” Een misdrijf is het volgens de politie in elk geval niet.