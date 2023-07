Zo goed als helder in Midden-Drenthe vanochtend

Max Verstappen-ef­fect in MotoGP bij Nederlan­der in konings­klas­se? ‘Zal een enorme impact hebben’

Een Nederlander in de Moto3-klasse en twee in de Moto2: ‘we’ mogen dit seizoen zeker niet klagen. Nu nog een landgenoot in de koningsklasse. „Dat Max het zo geweldig doet in de Formule 1, is goed voor alle motorsport in het land”, zegt Jurgen van den Goorbergh in aanloop naar de TT van Assen.