Update Man (24) duikt in ondiep water bij strand Harderwijk en raakt gewond, traumaheli­kop­ter landt op strand

De hulpdiensten zijn maandag met spoed naar het strand in Harderwijk gegaan. Daar is een 24-jarige man gewond geraakt tijdens het zwemmen bij het strand. Het slachtoffer is volgens de politie in ondiep water gedoken. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.