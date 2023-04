Helder weer in Midden-Groningen vanochtend en vanmiddag

Afgelopen vijf jaar minder aangiftes winkeldief­stal in Mid­den-Groningen

Het aantal aangiftes van winkeldiefstal in Midden-Groningen is de afgelopen vijf jaar gedaald. Vorig jaar werden er 53 diefstallen gerapporteerd, tegenover 60 in 2017. Dit blijkt uit openbare data van de politie.