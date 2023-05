Het wordt iets warmer in Midden-Groningen

Ook in hoger beroep zeven jaar cel en tbs voor Amerikaan die agenten neerstak tijdens avondklok

Een 34-jarige Amerikaan is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging voor het neersteken van twee agenten. Het incident vond plaats tijdens een avondklokcontrole in Groningen in 2021.