Het wordt warmer in Midden-Groningen

Noodopvang asielzoe­kers in Assen wordt 'wachtkamer' voor aanmeldcen­trum Ter Apel

De crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Expo Hal in Assen gaat dicht. In plaats daarvan wordt het gebouw een ‘wachtkamer’. Als het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit, kunnen nieuwe asielzoekers drie tot vijf dagen in de Drentse hoofdstad terecht voordat ze worden geregistreerd. Na de registratie gaan ze naar een andere opvang.