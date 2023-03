Minder WW-uitkeringen in Midden-Groningen

In grote steden heeft ruim een kwart van de kiezers gestemd, opkomst hoger dan vier jaar geleden

In de grote steden liggen de opkomstcijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen richting het einde van de middag tussen de 26 en 38 procent. In Rotterdam had rond 17.00 uur 26,3 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, in Utrecht was dat rond die tijd 34,9 procent.