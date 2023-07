Piepschuim waait A7 bij Hoogezand op: weg in beide richtingen dicht

Nierstich­ting in Bussum fietst 120.000 euro bij elkaar met duizeling­wek­ken­de rit door tien provincies

De Nierstichting, gevestigd in Bussum, heeft 119.521 euro opgehaald met de estafette fietstocht Coast to Coast Challenge. Binnen 24 uur trapten deelnemers 500 kilometer weg van Zoutkamp in Groningen naar Zoutelande in Zeeland.