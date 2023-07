Stralend zonnig weer in Midden-Groningen vandaag

Twee rechtsza­ken over Ramm­stein-concerten in Groningen: ‘103 decibel kan geluids­scha­de veroorza­ken’

De concerten van Rammstein in het Stadspark in Groningen staan woensdag centraal tijdens twee rechtszaken. De Raad van State buigt zich in de ochtend over de vergunning voor het vuurwerk bij de concerten, in de middag kijkt de rechtbank Noord-Nederland onder meer naar de geluidsnorm van de concerten.