Vanavond helder weer in Midden-Groningen

Bouwbiolo­gie gaat stap verder dan duurzaam bouwen: ‘Gezond bouwen is duurzaam, maar duurzaam is niet altijd gezond’

Zij is een van de zeven architecten in ons land met deze extra specialisatie. Hij was jarenlang traditioneel aannemer, maar gooide het roer drastisch om. Wat bindt Nathalie Groot Kormelink uit Enschede en Eberhard Dijkhuis uit Hardenberg? De bouwbiologie. „Dakisolatie in de kap van PIR? Nee, dat doen wij niet meer.”