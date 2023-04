Vandaag kans op hevige regenbuien in Midden-Groningen

Verdachte van zware mishande­ling aangehou­den na stelen lokfiets in Groningen

In de nacht van maandag op dinsdag is een 39-jarige man aan het Floresplein in Groningen aangehouden na het stelen van een lokfiets. Deze fiets was neergezet door de politie in verband met een stijging van het aantal fietsendiefstallen.