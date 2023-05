Vandaag kans op lichte regen in Midden-Groningen

Aardbevingsschade In dit Groningse dorp is nog helemaal niks gebeurd: ‘Of het hier veilig is? Ach, de muren staan er nog’

Het kabinet beloofde deze week 22 miljard euro als compensatie voor de aardgaswinning in Groningen. Maar in Oosterwijtwerd is er al tien jaar verdriet en onbegrip over een falende overheid. Om te zien wat er van de nieuwste plannen terechtkomt, volgt deze site vanaf nu de inwoners van het dorp. ,,De helft van mijn huis zakt steeds verder weg.’’