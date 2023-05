Vandaag kans op lichte regen in Midden-Groningen

Gemeente eist garantie van veiligheid bij laatste thuiswed­strijd FC Groningen

De gemeente Groningen maakt zich zorgen over de veiligheid in het voetbalstadion van FC Groningen. Volgens een gemeentewoordvoerder mag de thuiswedstrijd tegen Sparta volgende week zondag (28 mei) alleen plaatsvinden als de raad van commissarissen van FC Groningen de veiligheid in het stadion kan garanderen en de gemeente ook weet hoe de club dat gaat doen. Na gesprekken neemt de gemeente naar verwachting eind deze week een besluit over de vergunning voor het duel.