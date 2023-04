Voorzitter Gronings gasdossier: zeven aardbevingen in Groningen sinds enquêterapport en 1622 in totaal

Politie vindt twee vuurwapens bij inval in woning van voetballer Jetro Willems in Barend­recht

De politie heeft een inval gedaan in een woning van profvoetballer Jetro Willems in Barendrecht. Hierbij zijn een 28-jarige Rotterdammer en een 22-jarige Dordtenaar aangehouden. Ook zijn twee vuurwapens in beslag genomen. De voetballer zelf reageert verbaasd.