VV Westerkwartier 1 en Harkstede 1 eindigen op gelijke hoogte

Vliegtuig­je eindigt op zijn kop naast landings­baan in Groningen, piloot ongedeerd

Een vliegtuigje is donderdagmiddag tijdens de landing op Oostwold Airport in Groningen op zijn kop naast de landingsbaan beland. De piloot is niet gewond geraakt, bevestigt een woordvoerder berichtgeving van de NOS. In het vliegtuigje zaten geen andere inzittenden.