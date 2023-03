Wethouder Midden-Groningen Nieland-Kampen stapt op

Wethouder Patricia Nieland-Kampen van de gemeente Midden-Groningen stapt op. Namens de partij Gemeentebelangen Midden-Groningen zat ze sinds de raadsverkiezingen van vorig jaar in het college. Ze had onder meer de onderwerpen dienstverlening, participatie en toerisme en recreatie in haar portefeuille.

De reden voor haar vertrek is dat ze geen constructieve samenwerking meer mogelijk acht met een aantal partijen van de gemeenteraad. Daardoor is ze in haar werk belemmerd en heeft ze het plezier in het werk verloren, aldus Nieland-Kampen in een persverklaring.

Nieland-Kampen lag al een tijdje onder vuur van enkele partijen in de gemeenteraad. Ze droeg haar dossiers over de centrumplannen van Muntendam en recreatiepark De Leine in Kropswolde eind januari al over aan collega-wethouders. Daarop ontstonden vragen of haar pakket nog wel een voltijds aanstelling als wethouder rechtvaardigt.

Eerder klonk al kritiek op haar optredens tijdens commissievergaderingen en het tegen de college-afspraken in ontvangen van Sinterklaas en zwarte pieten, in november in Martenshoek. Burgemeester en wethouders hadden afgesproken om niet naast zwarte pieten te gaan staan.