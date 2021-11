Cristiano Ronaldo is toch wel de bekendste tassendrager onder de voetballers

Als je het leven van CR7 in leestekens zou moeten weergeven, waar zou je dan op uitkomen? In ieder geval op een hele hoop uitroeptekens, want de profvoetballer leeft van hoogtepunt naar hoogtepunt. Op het veld, en ook privé. Zo mag zijn gezin zich - na een grote verhuizing - nu gaan voorbereiden op de komst van de tweede tweeling. Maar hoe zit het dan met zijn kledingstijl? Gaat die in eenzelfde lijn? Dat valt eigenlijk wel mee. Ronaldo is de grootste ijdeltuit binnen de voetballerij, maar zijn stijl wordt niet per se gekenmerkt door heel bizarre uitspattingen. Waar we Ronaldo vooral in kunnen uittekenen zijn strakke broeken. Gevalletje skinny jeans in het kwadraat.