‘Duurzame kleding zou de norm moeten zijn in plaats van een rekje in de winkel’

Gemiddeld dragen we een kledingstuk maar drie keer. Als we per direct zouden stoppen met de productie van kleding, kan iedereen nog veertig jaar voort met alle stukken die er op de wereld zijn. Pittige cijfers, maar hoe kun je het als consument beter doen? Termen als duurzaam, bewust, groen, biologische katoen en gerecycled zijn bijna normaal als je (online) winkelt. Zijn we echt zo goed bezig? Hoe weet je of al die termen kloppen en waar moet je op letten als je daadwerkelijk duurzaam gekleed wilt gaan?