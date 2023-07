Hoe de iconische Birkin Bag de jetset veroverde: ‘Eigenlijk de allerduurste luiertas ooit gemaakt’

Kritiek op ondergoed­fo­to met 80 tattoos deed He­ma-mo­del Demy pijn, toen kwam de lof: ‘Heb ook een hart’

Een model met tachtig tatoeages staat deze week in haar ondergoed in de paasfolder van Hema. Een kritische reactie op Twitter veroorzaakte een golf van honderden steunberichten voor de vrouw. Wie is zij? ,,Op mijn cv staat altijd een foto in mijn stijltje.’’