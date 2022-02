Jasjes voor Fikkie: 'Honden zijn geen accessoires die je combineert met je handtas’

Roy en Brigith vonden elkaar tussen de kledingrek­ken en runnen nu eigen winkel: ‘Gezicht van de winkel blijven’

GLANERBRUG - De afgelopen drie jaar voorzag Roy Welberg van Roy Gents&More menig man uit Glanerbrug en omstreken van een perfect zittende outfit. Maar tijden veranderen. Sinds drie weken is zijn winkel uitgebreid met een dameslijn en runt hij samen met zijn vrouw Bir by Roy. „Aan de keukentafel in Losser gaat het bijna nergens anders meer over.”

