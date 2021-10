Kim Kardashian is wat kleding betreft graag kort van stof

All black

Het jaarlijkse Met Gala is een feestje van zien en gezien worden, maar daar stak Kim Kardashian dit jaar een stokje voor. Letterlijk van top tot teen hulde ze zich in zwarte stof. Alleen haar meterslange paardenstaart kregen we te zien. Er gaan geruchten dat de wereldster voor de look had gekozen omdat ze de nieuwsgierige blikken zat zou zijn. Mijns inziens had ze dan beter thuis kunnen blijven. Het verhaal dat ze in een goed blaadje zou willen komen bij ex-man Kanye West, die een snufje bondage op z’n tijd wel kan waarderen, lijkt me dan ook een stuk geloofwaardiger.