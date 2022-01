Maar liefst 45 minuten lang zat ik tegen Emma's zwarte onderbroek aan te kijken

We zijn ons anders gaan kleden door corona: ‘Meer fijnere stoffen, die lekker zitten’

Den Haag staat komende week vier dagen in het teken van mode. Met de The Hague Fashion Week voegt de stad zich bij wereldsteden als Parijs en New York. Heeft Den Haag een eigen modestijl? ,,Dat héle sjieke is verdwenen.”

10 oktober