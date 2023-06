Burgemeester Moerkerke roept filerijders en bewoners door Haringvliet-ellende op tot kalmte: ‘Houd het hoofd koel’

Ik ben toch niet gek? ‘Nee, het is gewoon je brein dat overuren maakt’

OUDENBOSCH- Veel mensen hebben last van onverklaarbare lichamelijke klachten. Toch houdt het lichaam ons niet voor de gek. Het kan zomaar zijn dat deze klachten een psychische oorzaak hebben. Psychosomatische fysiotherapie helpt om het evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen. ,,Het is niet zweverig, we knuffelen niet met bomen.”